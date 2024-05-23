3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 6 см х 10 см, №1 - Одесса (72844) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
Виола
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Всего: упаковка (3)
Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Біла ромашка
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
В других городах:
Южная
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Аптека интернет цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Аптека бам
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Всего: упаковка (10)
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Шевченко, 2-Д
Аптека24
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Подорожник
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Всего: упаковка (21)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Металлургов, 14
Элитфарм
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Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (18)
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Аптека24
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Подорожник
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Всего: упаковка (25)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
Аптека
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Деражня, ул. Мира, 38-Б
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1)
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Васильков, ул. Соборная, 64/1
Подорожник
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Всего: упаковка (32)
Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 23
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 25-А
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Сагайдачного Гетмана, 36/1
Аптека низкие цены №1
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Глеваха, ул. Вокзальная, 53