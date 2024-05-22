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Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЦены в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 6 см х 10 см, №1 - Львов (72844) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (6)
13,12 грн
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (2)
15,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (36)
15,30
Экономия: -5,16 грн
10,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (18)
13,20
Экономия: -3,06 грн
10,14 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (6)
15,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (2)
16,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: упаковка (1)
16,70 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (3)
16,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
Всего: упаковка (33)
15,90
Экономия: -5,76 грн
10,14 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: упаковка (1)
13,60
Экономия: -3,46 грн
10,14 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (20)
13,61
Экономия: -3,47 грн
10,14 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Кульпарковская, 35
Всего: упаковка (2)
16,90 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (6)
16,90 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: упаковка (2)
16,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
Всего: упаковка (7)
16,70 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (20)
15,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (7)
12,15
Экономия: -0,36 грн
11,79 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (6)
14,70 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (2)
15,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
13,55
Экономия: -0,41 грн
13,14 грн