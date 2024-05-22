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Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЦены в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 6 см х 10 см, №1 - Киев (72844) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (6)
11,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (33)
11,57 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (24)
16,20
Экономия: -5,07 грн
11,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (21)
11,84 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (25)
15,70
Экономия: -4,57 грн
11,13 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (12)
15,70
Экономия: -4,96 грн
10,74 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (4)
16,20
Экономия: -5,07 грн
11,13 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Ильинская, 3/7
Всего: упаковка (1)
16,20
Экономия: -5,07 грн
11,13 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (10)
14,40
Экономия: -2,10 грн
12,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (11)
14,83
Экономия: -4,69 грн
10,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (16)
15,30
Экономия: -5,16 грн
10,14 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (22)
11,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (1)
12,85
Экономия: -0,39 грн
12,46 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, пер. Лабораторный, 18
Всего: упаковка (6)
15,70
Экономия: -4,57 грн
11,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
11,44 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (36)
16,20
Экономия: -5,07 грн
11,13 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (64)
14,40
Экономия: -2,10 грн
12,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
11,63 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (40)
16,20
Экономия: -5,07 грн
11,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (10)
11,00 грн