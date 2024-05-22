3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 6 см х 10 см, №1 - Харьков (72844) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
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Всего: упаковка (2)
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
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Всего: упаковка (37)
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Харьков, ул. Лесопарковская, 4
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Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
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Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
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Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б
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Сумы, ул. Петропавловская, 72
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Подорожник
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Днепр, просп. Героев, 23-Д
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Днепр, бульв. Славы, 40
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Металлургов, 14
Элитфарм
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Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
1 социальна аптека
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Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
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Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
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Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Аптека24
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Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Аптека бам
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Всего: упаковка (10)
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Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 21-Г/1
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (4)
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Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/2-В