3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 5 см х 7,2 см, №1 - Запорожье (72843) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Элитфарм
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Всего: упаковка (82)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
В других городах:
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (48)
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Аптека24
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (10)
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Днепр, ул. Космическая, 13-К
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 4
Аптека24
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (50)
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Сумы, просп. Шевченко Тараса, 24
Аптека24
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Всего: упаковка (8)
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Одесса, ул. Пушкинская, 83
Подорожник
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Всего: упаковка (17)
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Нежин, ул. Станислава Прощенко, 21-Г/1
Фармация
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Всего: упаковка (12)
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Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
Фармация
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Всего: упаковка (61)
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Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Мед-сервис
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Всего: упаковка (10)
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Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Аптека гормональных препаратов
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Фармация
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Всего: упаковка (19)
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43
Мед-сервис
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Всего: упаковка (10)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мейтуса Композитора, 5
Фармация
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Всего: упаковка (10)
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Киев, ул. Лятошинского, 24
Фармация
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Всего: упаковка (11)
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Киев, просп. Красной Калины, 47