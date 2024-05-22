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Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЦены в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 5 см х 7,2 см, №1 - Львов (72843) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (5)
9,11 грн
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (6)
11,10 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
10,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
11,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: упаковка (8)
11,30 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (36)
11,60 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Кульпарковская, 35
Всего: упаковка (2)
11,70 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (15)
11,50 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: упаковка (2)
11,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
Всего: упаковка (5)
11,40 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Замарстыновская, 122
Всего: упаковка (3)
11,30 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Медведецкого, 29
Всего: упаковка (1)
11,70 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (15)
10,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (3)
10,40 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
10,40 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (2)
10,80 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Замарстыновская, 178
Всего: упаковка (5)
10,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Широкая, 68-А
Всего: упаковка (96)
9,40
Экономия: -1,49 грн
7,91 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (3)
11,00 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Субботовская, 2-А
Всего: упаковка (5)
11,00 грн