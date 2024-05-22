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Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЦены в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 5 см х 7,2 см, №1 - Киев (72843) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (277)
11,90
Экономия: -3,71 грн
8,19 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (4)
11,20
Экономия: -3,48 грн
7,72 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (38)
11,30
Экономия: -3,58 грн
7,72 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (4)
11,30
Экономия: -3,58 грн
7,72 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Ильинская, 3/7
Всего: упаковка (3)
11,30
Экономия: -3,58 грн
7,72 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
Всего: упаковка (1)
11,30
Экономия: -3,58 грн
7,72 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (19)
10,90
Экономия: -3,18 грн
7,72 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (117)
9,80
Экономия: -1,50 грн
8,30 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (10)
8,76 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
9,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (10)
9,07 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Политехническая, 25/29
Всего: упаковка (3)
11,70
Экономия: -3,69 грн
8,01 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (10)
8,75 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (61)
10,90
Экономия: -2,89 грн
8,01 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
Всего: упаковка (12)
8,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (76)
8,70
Экономия: -0,79 грн
7,91 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (21)
11,90
Экономия: -3,71 грн
8,19 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
Всего: упаковка (18)
11,30
Экономия: -3,58 грн
7,72 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
Всего: упаковка (44)
8,10
Экономия: -0,19 грн
7,91 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (2)
10,90
Экономия: -3,45 грн
7,45 грн