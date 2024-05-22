Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваПовязкиповязки для лечения ран3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЦены в аптеках

3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВЯЗКА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАН 5 см х 7,2 см, №1 - Харьков (72843) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (1)
10,40 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Сумы, просп. Шевченко Тараса, 24
Всего: упаковка (50)
8,08 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (10)
8,05 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (2)
9,70 грн
Элитфарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (82)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (48)
9,80
Экономия: -1,50 грн
8,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 4
Всего: упаковка (1)
9,33 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 21-Г/1
Всего: упаковка (17)
9,00
Экономия: -1,09 грн
7,91 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (12)
11,20
Экономия: -3,48 грн
7,72 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 93-А
Всего: упаковка (5)
8,96 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
Всего: упаковка (18)
11,30
Экономия: -3,58 грн
7,72 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (11)
10,90
Экономия: -3,18 грн
7,72 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (21)
11,90
Экономия: -3,71 грн
8,19 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 85
Всего: упаковка (11)
9,80
Экономия: -1,50 грн
8,30 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (61)
10,90
Экономия: -2,89 грн
8,01 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (38)
11,90
Экономия: -3,71 грн
8,19 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (10)
8,75 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (19)
10,90
Экономия: -3,18 грн
7,72 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
9,16 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
Всего: упаковка (3)
11,30
Экономия: -3,58 грн
7,72 грн