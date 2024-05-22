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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ 15 см х 4 м, №1 - Киев (295798) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
Всего: упаковка (3)
36,30
Экономия: -11,46 грн
24,84 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
Всего: упаковка (47)
36,30
Экономия: -11,46 грн
24,84 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 50 мин
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (9)
36,30
Экономия: -11,46 грн
24,84 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (2)
36,30
Экономия: -11,46 грн
24,84 грн
Витамин
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Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Украинского Возрождения, 3-Г
Всего: упаковка (7)
21,00 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
Всего: упаковка (10)
13,00 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Чабаны, шоссе Одесское, 1
Всего: упаковка (1)
21,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом