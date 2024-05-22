Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 5 м с застежкой тм Tabula Vita, №1 - Киев (828789) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках
Жолдифарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (6)
150,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (3)
150,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Эстонская, 7
Всего: упаковка (3)
150,00 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: упаковка (1)
150,00 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Пестеля, 7
Всего: упаковка (1)
150,00 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (3)
150,00 грн
Гала аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мокрая, 20-А
Всего: упаковка (3)
150,00 грн
Киевская аптекарская мануфактура
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Белорусская, 17
Всего: упаковка (1)
150,00 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (1)
150,00 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Бойчука Михаила, 19
Всего: упаковка (2)
150,00 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5
Всего: упаковка (1)
150,00 грн
Гала аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (2)
150,00 грн
Будем здоровы вместе
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, наб. Русановская, 20
Всего: упаковка (2)
150,00 грн
Аптека для економних
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Иорданская, 7-В
Всего: упаковка (2)
150,00 грн
Аптека для экономных
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Киев, просп. Воздушных Сил, 38
Всего: упаковка (3)
150,00 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Энтузиастов, 37
Всего: упаковка (1)
150,00 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 26
Всего: упаковка (1)
150,00 грн
Аптека для экономных
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Киев, просп. Воздушных Сил, 56
Всего: упаковка (4)
150,00 грн
Галафарм
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-В
Всего: упаковка (1)
150,00 грн
Аптека для економних
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (3)
150,00 грн