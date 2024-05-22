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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАЛОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 5 см х 5 м черный адгезивный, №1 - Киев (438459) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (82)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
119,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
127,03 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (6)
126,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (82)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
119,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
127,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (82)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
119,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
126,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (82)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
119,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
116,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (82)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
119,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (82)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
119,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (82)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
119,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
110,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (82)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
119,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (82)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
119,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (82)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
119,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (82)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
119,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (82)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
119,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (82)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
119,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (82)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
119,40 грн