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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАЛОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 5 см х 5 м желтый адгезивный, №1 - Днепр (Днепропетровск) (438458) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
128,76
Экономия: -17,56 грн
111,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
161,08
Экономия: -21,46 грн
139,62 грн
В других городах:
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 7
Всего: упаковка (1)
140,00 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (2)
127,69 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
117,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
117,00 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бунина, 1
Всего: упаковка (1)
127,69 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Екатерининская, 14
Всего: упаковка (1)
127,69 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, просп. Шевченко, 21
Всего: упаковка (1)
127,69 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 28
Всего: упаковка (2)
127,69 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Балковская, 30
Всего: упаковка (1)
127,69 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 17:00
Одесса, ул. Черняховского, 12
Всего: упаковка (1)
127,69 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, дорога Фонтанская, 43
Всего: упаковка (1)
127,69 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, дорога Фонтанская, 20/4
Всего: упаковка (2)
127,69 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, ул. Ядова Сергея, 14
Всего: упаковка (1)
127,69 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Невского Александра, 43
Всего: упаковка (1)
127,69 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 7
Всего: упаковка (1)
127,69 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (1)
141,00 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 21:00
Сарны, ул. Европейская, 9/2
Всего: упаковка (1)
112,33 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 19:00
Рожище, ул. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
112,33 грн