Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеПриборы, используемые в лечебно-диагностическом процессеАспираторыМеханические аспираторыНазальные механические аспираторыАСПИРАТОР НАЗАЛЬНЫЙ СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ ОТРИВИН БЕБИЦены в аптеках

АСПИРАТОР НАЗАЛЬНЫЙ СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ ОТРИВИН БЕБИ с 3 насадками, №1 - Харьков (171883) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Андреевка, ул. Центральная, 4
Всего: упаковка (1)
171,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (1)
213,50
Экономия: -23,25 грн
190,25 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Зиныча Игоря, 8
Всего: упаковка (1)
216,47 грн
Наша аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Змиев, ул. Лиманская, 15
Всего: упаковка (1)
248,00 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 7
Всего: упаковка (1)
260,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом