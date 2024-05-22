Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия для диагностики in vitro (Диагностические средства и реагенты)Прочие диагностические средстваCITO TEST TROPONIN I ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРОПОНИНА І (ЦЕЛЬНАЯ КРОВЬ/СЫВОРОТКА/ПЛАЗМА)Цены в аптеках

CITO TEST TROPONIN I ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРОПОНИНА І (ЦЕЛЬНАЯ КРОВЬ/СЫВОРОТКА/ПЛАЗМА) тест, №1 - Харьков (170543) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
237,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
237,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
237,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
237,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
237,30 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
251,43 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
253,03 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
237,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
237,30 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (3)
276,71 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 17:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
266,53 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
237,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
237,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
258,87
Экономия: -27,45 грн
231,42 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1)
256,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
237,30 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
239,88 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
237,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
237,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (1)
285,68 грн