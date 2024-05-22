Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 2B 8012, (повязка Дезо) размер S/M, №1 - Киев (742954) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
863,98 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
864,15 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
870,11 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
872,39 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (1)
764,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
872,97 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
764,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
866,97 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
864,65 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (1)
764,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
764,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 30-А
Всего: упаковка (1)
839,97 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 16
Всего: упаковка (1)
764,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
Всего: упаковка (1)
863,92 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 17-А
Всего: упаковка (1)
720,75 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 13
Всего: упаковка (1)
869,05 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (1)
730,30
Экономия: -21,91 грн
708,39 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 6
Всего: упаковка (1)
863,29 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (1)
862,47 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
837,99 грн