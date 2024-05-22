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БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 2B 8012, (повязка Дезо) размер S/M, №1 - Харьков (742954) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
873,25 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
840,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
838,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
871,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
864,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
866,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
863,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
847,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
848,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
872,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (1)
840,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
871,01 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (2)
991,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
845,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
764,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
873,49 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
840,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
791,18 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 18:30
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
866,91 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (1)
862,62 грн