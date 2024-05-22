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БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 2B 8012, (повязка Дезо) размер S/M, №1 - Днепр (Днепропетровск) (742954) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (1)
837,98 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Космическая, 27-Л
Всего: упаковка (1)
871,65 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
Всего: упаковка (1)
843,01 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Аношкина, 144
Всего: упаковка (1)
841,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
874,08 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 59-И
Всего: упаковка (1)
847,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Синельниково, ул. Садовая, 1-А
Всего: упаковка (1)
862,64 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Магдалиновка, ул. Независимости, 2-Б
Всего: упаковка (2)
837,34 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Царичанка, ул. Центральная, 118-З
Всего: упаковка (1)
863,52 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
822,00
Экономия: -94,00 грн
728,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (1)
822,00
Экономия: -94,00 грн
728,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (1)
844,09 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Шевченко, 73/14
Всего: упаковка (1)
720,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вольногорск, ул. Центральная, 50-А
Всего: упаковка (1)
872,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
869,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
864,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (2)
862,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Маркова Сергея, 7-В
Всего: упаковка (1)
848,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Пятихатки, ул. Александрийская, 57
Всего: упаковка (1)
848,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Софиевка, ул. Независимости, 79
Всего: упаковка (1)
846,17 грн