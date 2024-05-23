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БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 2B 8012, (повязка Дезо) размер L/XXL, №1 - Запорожье (742953) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
864,19 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
872,82 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (1)
720,75 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (1)
838,00
Экономия: -96,00 грн
742,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
699,78 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Покровское, ул. Центральная, 24
Всего: упаковка (1)
864,97 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Покровское, ул. Центральная, 18-А
Всего: упаковка (1)
741,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Шевченко, 73/14
Всего: упаковка (1)
699,78 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Софиевка, ул. Независимости, 79
Всего: упаковка (1)
842,30 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововоронцовка, ул. Воронцова, 5-Е
Всего: упаковка (1)
720,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Маркова Сергея, 7-В
Всего: упаковка (1)
845,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Магдалиновка, ул. Независимости, 2-Б
Всего: упаковка (1)
848,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 7-А
Всего: упаковка (1)
844,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-А
Всего: упаковка (1)
848,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3-А
Всего: упаковка (1)
848,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
Всего: упаковка (1)
846,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Победы, 16-В
Всего: упаковка (1)
867,15 грн