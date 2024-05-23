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БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 2B 8012, (повязка Дезо) размер L/XXL, №1 - Одесса (742953) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: упаковка (1)
699,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 220
Всего: упаковка (1)
871,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
Всего: упаковка (1)
881,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 30/47
Всего: упаковка (1)
720,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Независимости, 77-А
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Авраамовская, 62/64
Всего: упаковка (1)
866,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Торговая, 48
Всего: упаковка (1)
873,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Помошная, ул. Победы, 62
Всего: упаковка (1)
868,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоукраинка, ул. Соборная, 80
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Гайворон, ул. Стуса Василия, 28
Всего: упаковка (1)
699,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайворон, ул. Стуса Василия, 25
Всего: упаковка (1)
844,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Компанеевка, ул. Шевченко, 75
Всего: упаковка (1)
866,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Джулинка, ул. Центральная, 32-А
Всего: упаковка (1)
864,06 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Долинская, ул. Соборности Украины, 1-А
Всего: упаковка (1)
864,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Крыжополь, ул. Героев Украины, 70
Всего: упаковка (1)
872,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, -
Всего: упаковка (1)
869,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Всего: упаковка (1)
873,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
Всего: упаковка (1)
899,00 грн