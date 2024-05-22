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БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 2B 8012, (повязка Дезо) размер L/XXL, №1 - Киев (742953) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
869,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 30-А
Всего: упаковка (1)
840,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
Всего: упаковка (1)
874,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Голосеевская, 13-А
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (1)
730,30
Экономия: -21,91 грн
708,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (1)
730,30
Экономия: -21,91 грн
708,39 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (1)
730,30
Экономия: -21,91 грн
708,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
Всего: упаковка (1)
763,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 94
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
Всего: упаковка (1)
844,61 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Молодежная, 59
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Белогородка, ул. Владимирская, 35
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, ул. Героев Майдана, 9
Всего: упаковка (1)
845,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, ул. Полевая, 19
Всего: упаковка (1)
862,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Немешаево, ул. Заводская, 46
Всего: упаковка (1)
844,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бородянка, ул. Центральная, 268
Всего: упаковка (1)
840,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Десна, ул. Довженко Александра, 44-А/4-Г
Всего: упаковка (1)
845,76 грн