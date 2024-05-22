БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 2B 8012, (повязка Дезо) размер L/XXL, №1 - Харьков (742953) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 11 аптеках
Первая аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Первая аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Валентиновская, 38-Б
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
В других городах:
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 295
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Змиев, ул. Железнодорожная, 115-А
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Борки, пл. 223-й Стрелковой Дивизии, 2
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 7-А
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Краснокутск, ул. Мира, 131/1
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Краснокутск, ул. Мира, 141
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 48-В
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Тростянец, ул. Мира, 2-Б
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Краснополье, ул. Победы, 17
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Гоголя, 26
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Пругла Дмитрия, 14/2
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Магдалиновка, ул. Независимости, 2-Б