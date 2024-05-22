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БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 2B 8012, (повязка Дезо) размер L/XXL, №1 - Харьков (742953) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
841,80 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
842,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
868,83 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
843,34 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
837,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Валентиновская, 38-Б
Всего: упаковка (1)
838,82 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
847,95 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (1)
755,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
Всего: упаковка (1)
778,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (2)
755,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 295
Всего: упаковка (1)
778,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: упаковка (1)
720,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Змиев, ул. Железнодорожная, 115-А
Всего: упаковка (1)
839,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Борки, пл. 223-й Стрелковой Дивизии, 2
Всего: упаковка (1)
842,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 7-А
Всего: упаковка (1)
837,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Краснокутск, ул. Мира, 131/1
Всего: упаковка (1)
870,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Краснокутск, ул. Мира, 141
Всего: упаковка (1)
841,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 48-В
Всего: упаковка (1)
872,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Тростянец, ул. Мира, 2-Б
Всего: упаковка (1)
720,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Краснополье, ул. Победы, 17
Всего: упаковка (1)
866,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Гоголя, 26
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (1)
846,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Пругла Дмитрия, 14/2
Всего: упаковка (1)
844,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Магдалиновка, ул. Независимости, 2-Б
Всего: упаковка (1)
848,01 грн