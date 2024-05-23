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БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 8012, (повязка Дезо) размер S/M, люкс, №1 - Одесса (494801) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
792,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (1)
1077,06 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: упаковка (1)
1194,91
Экономия: -43,08 грн
1151,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 220
Всего: упаковка (1)
929,68 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
Всего: упаковка (1)
1064,11
Экономия: -42,11 грн
1022,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 56-Ж
Всего: упаковка (1)
1024,26 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Раздельная, ул. Европейская, 5-Б
Всего: упаковка (1)
933,67 грн
Подорожник
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Очаков, ул. Спасская, 8
Всего: упаковка (1)
1097,99
Экономия: -180,12 грн
917,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Веселиново, ул. Богданова, 1-Б
Всего: упаковка (1)
1085,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (1)
1231,73
Экономия: -112,08 грн
1119,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Татарбунары, ул. Тура, 15
Всего: упаковка (1)
846,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 171/15
Всего: упаковка (1)
1238,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
Всего: упаковка (1)
1077,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаевка, ул. Центральная, 9
Всего: упаковка (1)
1078,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Захаровка, ул. Одесская, -
Всего: упаковка (1)
849,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Захаровка, ул. Парковая, 2
Всего: упаковка (2)
953,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 128-Г/2
Всего: упаковка (1)
1086,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/5
Всего: упаковка (1)
1079,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новая Одесса, ул. Кухарева, 2
Всего: упаковка (1)
1084,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Доманевка, ул. Центральная, 62/4
Всего: упаковка (1)
1082,22 грн