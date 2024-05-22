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БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 8012, (повязка Дезо) размер S/M, люкс, №1 - Днепр (Днепропетровск) (494801) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (1)
1191,28 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Космическая, 27-Л
Всего: упаковка (1)
1088,33 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (1)
1089,82 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
Всего: упаковка (1)
1083,08 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Аношкина, 144
Всего: упаковка (1)
1082,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
1077,20 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 59-И
Всего: упаковка (1)
1082,54 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Синельниково, ул. Садовая, 1-А
Всего: упаковка (1)
1078,75 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Магдалиновка, ул. Независимости, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1084,22 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Царичанка, ул. Центральная, 118-З
Всего: упаковка (1)
1084,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (1)
750,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вольногорск, ул. Центральная, 50-А
Всего: упаковка (1)
1090,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
1086,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
1081,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
1084,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Маркова Сергея, 7-В
Всего: упаковка (1)
1076,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Пятихатки, ул. Александрийская, 57
Всего: упаковка (1)
1081,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Софиевка, ул. Независимости, 79
Всего: упаковка (1)
1084,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кобеляки, ул. Победы, 16-В
Всего: упаковка (1)
1089,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Красноград, ул. Полтавская, 91-А
Всего: упаковка (1)
1077,48 грн