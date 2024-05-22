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БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 8012, (повязка Дезо) размер L/XXL, люкс, №1 - Днепр (Днепропетровск) (494799) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
1217,25
Экономия: -103,43 грн
1113,82 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 17:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (1)
1207,08
Экономия: -147,33 грн
1059,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1077,87
Экономия: -61,97 грн
1015,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (1)
1226,54
Экономия: -152,97 грн
1073,57 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Солнечная, 24
Всего: упаковка (1)
1228,27
Экономия: -129,36 грн
1098,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
1213,53
Экономия: -99,64 грн
1113,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
Всего: упаковка (1)
1118,08
Экономия: -58,33 грн
1059,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
1214,91
Экономия: -120,60 грн
1094,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
1187,72
Экономия: -182,11 грн
1005,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
1222,97
Экономия: -113,69 грн
1109,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Смела, ул. Соборная, 91
Всего: упаковка (1)
1189,15
Экономия: -109,89 грн
1079,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13
Всего: упаковка (3)
1189,68
Экономия: -139,15 грн
1050,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Сумы, ул. Троицкая, 51
Всего: упаковка (1)
1224,35
Экономия: -130,04 грн
1094,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
Всего: упаковка (1)
1220,59
Экономия: -68,76 грн
1151,83 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
Всего: упаковка (1)
1092,11
Экономия: -62,21 грн
1029,90 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:30
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
Всего: упаковка (1)
990,00
Экономия: -29,70 грн
960,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Староконстантинов, ул. Острожского, 10
Всего: упаковка (1)
1190,72
Экономия: -66,47 грн
1124,25 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Дрогобыч, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: упаковка (1)
800,00 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Козелец, ул. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
962,90 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 19:00
Иванков, ул. Полесская, 47
Всего: упаковка (1)
998,90 грн