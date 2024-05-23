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БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 8011, согревающий размер S/M, люкс, №1 - Запорожье (169469) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
989,13
Экономия: -81,21 грн
907,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (1)
837,26
Экономия: -88,03 грн
749,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
Всего: упаковка (1)
790,22
Экономия: -40,51 грн
749,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
Всего: упаковка (1)
1058,82
Экономия: -146,78 грн
912,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13
Всего: упаковка (1)
848,86
Экономия: -99,29 грн
749,57 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
1116,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 12
Всего: упаковка (1)
1116,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Килия, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (1)
835,32
Экономия: -88,86 грн
746,46 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом