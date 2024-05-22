К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Рустави, 13 Всего: упаковка (1) 1058,82 Экономия: -146,78 грн 912,04 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется через 44 мин График работы Миргород, ул. Гоголя, 170-Б Всего: упаковка (1) 790,22 Экономия: -40,51 грн 749,71 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется через 44 мин График работы Полтава, ул. Гончара Олеся, 25 Всего: упаковка (1) 837,26 Экономия: -88,03 грн 749,23 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется через 44 мин График работы Сумы, ул. Сумской артбригады, 13 Всего: упаковка (1) 848,86 Экономия: -99,29 грн 749,57 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Кривой Рог, просп. Победы, 35 Всего: упаковка (1) 989,13 Экономия: -81,21 грн 907,92 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, ул. Балковская, 30-Б Всего: упаковка (1) 1116,80 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, просп. Глушко Академика, 12 Всего: упаковка (1) 1116,80 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Килия, ул. Мира, 38 Всего: упаковка (1) 835,32 Экономия: -88,86 грн 746,46 грн Забронировать