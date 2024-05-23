Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 8001, эластичный размер L/XXL, люкс, №1 - Одесса (169465) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
1092,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
1033,19
Экономия: -57,29 грн
975,90 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
1081,75 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
Всего: упаковка (1)
936,00
Экономия: -107,00 грн
829,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
1083,21 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1091,66 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 28
Всего: упаковка (2)
1084,49 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Всего: упаковка (1)
1000,42 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, кв-л 101-й, 3
Всего: упаковка (1)
1098,80
Экономия: -156,80 грн
942,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
1030,00
Экономия: -118,00 грн
912,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
1048,00
Экономия: -136,00 грн
912,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (2)
1094,41 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кицмань, ул. Независимости, 63
Всего: упаковка (1)
1104,70
Экономия: -8,12 грн
1096,58 грн
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
985,64 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
1091,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
956,93 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пер. Попова Александра, 2-В
Всего: упаковка (1)
1223,64
Экономия: -148,65 грн
1074,99 грн
Социальная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
1128,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (1)
1056,26
Экономия: -114,27 грн
941,99 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Паляница, ул. Стаище, 94-А
Всего: упаковка (2)
1103,90
Экономия: -10,03 грн
1093,87 грн