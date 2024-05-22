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БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 8001, эластичный размер L/XXL, люкс, №1 - Киев (169465) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
985,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
1091,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Попова Александра, 2-В
Всего: упаковка (1)
1223,64
Экономия: -148,65 грн
1074,99 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
956,93 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 28
Всего: упаковка (2)
1084,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ромны, ул. Соборная, 9
Всего: упаковка (1)
956,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 14 мин
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Всего: упаковка (1)
1000,42 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
Всего: упаковка (1)
936,00
Экономия: -107,00 грн
829,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
1083,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, кв-л 101-й, 3
Всего: упаковка (1)
1098,80
Экономия: -156,80 грн
942,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (2)
1094,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (2)
1227,22
Экономия: -114,09 грн
1113,13 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
1128,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
1081,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1091,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
1089,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
1083,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
1091,20 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
1092,21 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Кицмань, ул. Независимости, 63
Всего: упаковка (1)
1084,82
Экономия: -1,41 грн
1083,41 грн