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БАНКИ ДЛЯ МАССАЖА ПОЛИМЕРНЫЕ БМП-20, БМП-35, БМП-70 набор, №1 - Запорожье (499565) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
378,00
Экономия: -50,40 грн
327,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
390,00
Экономия: -62,40 грн
327,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
378,00
Экономия: -50,40 грн
327,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
378,00
Экономия: -50,40 грн
327,60 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
376,32
Экономия: -53,98 грн
322,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 3-И
Всего: упаковка (1)
346,88
Экономия: -33,66 грн
313,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (1)
372,37
Экономия: -52,53 грн
319,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
364,50
Экономия: -33,79 грн
330,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
385,91
Экономия: -37,35 грн
348,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
Всего: упаковка (1)
382,03
Экономия: -51,41 грн
330,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
Всего: упаковка (1)
361,14
Экономия: -40,97 грн
320,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (1)
377,26
Экономия: -40,82 грн
336,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
350,72
Экономия: -32,00 грн
318,72 грн
Аптека №23
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, ул. Казацкая, 47
Всего: упаковка (2)
266,30
Экономия: -34,70 грн
231,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
352,64
Экономия: -35,01 грн
317,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (2)
349,69
Экономия: -29,81 грн
319,88 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (2)
343,21
Экономия: -24,48 грн
318,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
356,04
Экономия: -31,15 грн
324,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
379,12
Экономия: -46,76 грн
332,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 87
Всего: упаковка (1)
321,18
Экономия: -40,65 грн
280,53 грн