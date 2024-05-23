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БАНКИ ДЛЯ МАССАЖА ПОЛИМЕРНЫЕ БМП-20, БМП-35, БМП-70 набор, №1 - Одесса (499565) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
331,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (1)
348,40
Экономия: -30,88 грн
317,52 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (2)
378,41
Экономия: -50,47 грн
327,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
Всего: упаковка (1)
382,03
Экономия: -51,41 грн
330,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
385,91
Экономия: -37,35 грн
348,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
364,50
Экономия: -33,79 грн
330,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (1)
372,37
Экономия: -52,53 грн
319,84 грн
Аптека №23
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, ул. Казацкая, 47
Всего: упаковка (2)
266,30
Экономия: -34,70 грн
231,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 48
Всего: упаковка (1)
388,70
Экономия: -47,87 грн
340,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Смела, ул. Соборная, 91
Всего: упаковка (1)
355,14
Экономия: -37,50 грн
317,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Химиков, 45
Всего: упаковка (1)
347,47
Экономия: -27,00 грн
320,47 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
Всего: упаковка (1)
370,62
Экономия: -53,24 грн
317,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Черкассы, ул. Смелянская, 42
Всего: упаковка (1), набор (2)
340,76
Экономия: -22,97 грн
317,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (3)
350,92
Экономия: -34,74 грн
316,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
Всего: упаковка (2)
346,58
Экономия: -28,91 грн
317,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
350,72
Экономия: -32,00 грн
318,72 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
390,00
Экономия: -62,40 грн
327,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
378,00
Экономия: -50,40 грн
327,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
378,00
Экономия: -50,40 грн
327,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
378,00
Экономия: -50,40 грн
327,60 грн