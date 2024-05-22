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БАНКИ ДЛЯ МАССАЖА ПОЛИМЕРНЫЕ БМП-20, БМП-35, БМП-70 набор, №1 - Львов (499565) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (1)
403,25
Экономия: -5,32 грн
397,93 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 48/63
Всего: БМП-20, БМП-35, БМП-70 (1)
403,66 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (1)
404,94
Экономия: -6,92 грн
398,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
341,04
Экономия: -24,82 грн
316,22 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
Всего: упаковка (1)
359,23
Экономия: -25,73 грн
333,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
339,98
Экономия: -20,83 грн
319,15 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мира, 90
Всего: упаковка (1)
415,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Ивасюка Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
344,74
Экономия: -28,52 грн
316,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (1)
387,51
Экономия: -40,81 грн
346,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Шевченко Тараса, 1
Всего: упаковка (1)
404,72 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Заболотов, пл. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (1)
398,07
Экономия: -0,49 грн
397,58 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ворохта, ул. Галицкого Данила, 153
Всего: упаковка (1)
403,87 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:45
Вижница, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
403,14 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 84/2
Всего: упаковка (1)
402,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: БМП-20, БМП-35, БМП-70 (1)
352,00
Экономия: -35,66 грн
316,34 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Соборная, 8
Всего: упаковка (1)
385,85
Экономия: -1,64 грн
384,21 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Заречное, ул. Фестивальная, 21-А
Всего: упаковка (1)
403,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1), набор (2)
382,47
Экономия: -52,21 грн
330,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
Всего: упаковка (1)
373,08
Экономия: -26,10 грн
346,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Житомирская, 18
Всего: упаковка (1)
362,30
Экономия: -37,68 грн
324,62 грн