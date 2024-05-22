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БАНКИ ДЛЯ МАССАЖА ПОЛИМЕРНЫЕ БМП-20, БМП-35, БМП-70 набор, №1 - Киев (499565) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
382,01
Экономия: -62,75 грн
319,26 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
406,92
Экономия: -74,36 грн
332,56 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
387,61
Экономия: -71,80 грн
315,81 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
385,70
Экономия: -69,06 грн
316,64 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (1)
395,30
Экономия: -74,89 грн
320,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
381,85
Экономия: -47,77 грн
334,08 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (1)
383,85
Экономия: -43,17 грн
340,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
Всего: упаковка (1)
356,56
Экономия: -37,56 грн
319,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
408,18
Экономия: -62,85 грн
345,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Попова Александра, 2-В
Всего: упаковка (1)
361,72
Экономия: -43,94 грн
317,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (1)
370,06
Экономия: -38,35 грн
331,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (1)
339,45
Экономия: -27,44 грн
312,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
343,38
Экономия: -24,65 грн
318,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
Всего: упаковка (1)
368,39
Экономия: -51,01 грн
317,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 9-Ж
Всего: упаковка (1)
406,65
Экономия: -56,72 грн
349,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
Всего: упаковка (1)
381,91
Экономия: -44,55 грн
337,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
Всего: упаковка (1)
360,18
Экономия: -40,30 грн
319,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Святошинская, 1
Всего: упаковка (1)
377,72
Экономия: -33,63 грн
344,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 15
Всего: упаковка (2)
348,41
Экономия: -30,62 грн
317,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 12-А
Всего: упаковка (1), набор (2)
356,73
Экономия: -37,95 грн
318,78 грн
В городе Киев больше нет предложений с препаратом