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БАНКИ ДЛЯ МАССАЖА ПОЛИМЕРНЫЕ БМП-20, №2 - Запорожье (364960) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
107,93
Экономия: -8,21 грн
99,72 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
108,00
Экономия: -16,20 грн
91,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
121,49
Экономия: -12,57 грн
108,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
125,20
Экономия: -25,46 грн
99,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
107,18
Экономия: -7,58 грн
99,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
102,00
Экономия: -10,20 грн
91,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
110,75
Экономия: -19,11 грн
91,64 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
101,36
Экономия: -4,76 грн
96,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
Всего: упаковка (1)
114,37
Экономия: -12,36 грн
102,01 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
258,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
119,71
Экономия: -11,22 грн
108,49 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
114,00
Экономия: -22,20 грн
91,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2)
112,10
Экономия: -6,30 грн
105,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
108,00
Экономия: -16,20 грн
91,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
Всего: упаковка (1)
117,75
Экономия: -33,25 грн
84,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
107,39
Экономия: -9,71 грн
97,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
108,22
Экономия: -8,62 грн
99,60 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
114,49
Экономия: -13,86 грн
100,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
116,77
Экономия: -22,03 грн
94,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (2)
116,33
Экономия: -15,02 грн
101,31 грн