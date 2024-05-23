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БАНКИ ДЛЯ МАССАЖА ПОЛИМЕРНЫЕ БМП-20, №2 - Одесса (364960) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
115,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
118,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
97,80 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (2)
93,95
Экономия: -11,83 грн
82,12 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
108,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
104,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
114,14
Экономия: -17,82 грн
96,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
119,96
Экономия: -13,60 грн
106,36 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (2)
97,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (1)
97,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (1)
105,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (2)
111,19
Экономия: -8,46 грн
102,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (1)
107,56
Экономия: -10,43 грн
97,13 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
97,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
Всего: упаковка (1)
115,11
Экономия: -17,19 грн
97,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
75,80 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
104,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
Всего: упаковка (1)
88,22
Экономия: -3,62 грн
84,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
105,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
107,42
Экономия: -3,78 грн
103,64 грн