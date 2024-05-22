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БАНКИ ДЛЯ МАССАЖА ПОЛИМЕРНЫЕ БМП-20, №2 - Львов (364960) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
108,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
115,20
Экономия: -4,79 грн
110,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
109,57
Экономия: -5,57 грн
104,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
89,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
109,70
Экономия: -5,70 грн
104,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Липинского, 60
Всего: упаковка (1)
121,50
Экономия: -24,50 грн
97,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (2)
106,21
Экономия: -8,81 грн
97,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 71-Б
Всего: упаковка (1)
107,50
Экономия: -10,50 грн
97,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
108,79
Экономия: -6,99 грн
101,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (2)
100,31
Экономия: -4,51 грн
95,80 грн
В других городах:
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 9-А
Всего: упаковка (1)
114,99
Экономия: -17,99 грн
97,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Радивилов, ул. Четвертного, 5-А
Всего: упаковка (1)
123,50
Экономия: -26,50 грн
97,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
Всего: упаковка (1)
101,48
Экономия: -4,58 грн
96,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Всего: упаковка (1)
114,80
Экономия: -3,44 грн
111,36 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
Всего: упаковка (2)
107,02
Экономия: -5,22 грн
101,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65-А
Всего: упаковка (1)
103,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Троллейбусная, 14
Всего: упаковка (1)
130,50
Экономия: -33,50 грн
97,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Будного Степана, 32-А
Всего: упаковка (1)
110,99
Экономия: -13,99 грн
97,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 20
Всего: упаковка (2)
104,07
Экономия: -5,17 грн
98,90 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (1)
105,99
Экономия: -8,99 грн
97,00 грн