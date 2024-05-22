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БАНКИ ДЛЯ МАССАЖА ПОЛИМЕРНЫЕ БМП-20, №2 - Киев (364960) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
118,04
Экономия: -9,91 грн
108,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
118,13
Экономия: -10,37 грн
107,76 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (1)
128,99
Экономия: -31,99 грн
97,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
144,10
Экономия: -4,32 грн
139,78 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
112,42
Экономия: -28,57 грн
83,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
106,74
Экономия: -4,74 грн
102,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
123,65
Экономия: -15,06 грн
108,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
121,03
Экономия: -23,99 грн
97,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
119,05
Экономия: -3,57 грн
115,48 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (1)
98,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 1/2
Всего: упаковка (1)
103,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (2)
123,15
Экономия: -19,09 грн
104,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
104,95
Экономия: -4,77 грн
100,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (1)
122,50
Экономия: -25,50 грн
97,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 52
Всего: упаковка (1)
122,50
Экономия: -25,50 грн
97,00 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (2)
89,58
Экономия: -6,71 грн
82,87 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 14
Всего: упаковка (1)
75,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 31/1
Всего: упаковка (1)
109,08
Экономия: -12,05 грн
97,03 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
Всего: упаковка (1)
132,50
Экономия: -35,50 грн
97,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (1)
117,41
Экономия: -9,26 грн
108,15 грн