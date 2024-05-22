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БАНКИ ДЛЯ МАССАЖА ПОЛИМЕРНЫЕ БМП-35, №2 - Киев (296291) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
124,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
124,90 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 15 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
151,90
Экономия: -44,53 грн
107,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
131,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
124,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
126,59
Экономия: -3,89 грн
122,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
107,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
124,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
124,90 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
187,10
Экономия: -54,86 грн
132,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
124,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
145,00
Экономия: -21,60 грн
123,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
131,67
Экономия: -7,72 грн
123,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
124,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
124,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
124,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (3)
140,96
Экономия: -9,81 грн
131,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
138,26
Экономия: -16,08 грн
122,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
124,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
124,90 грн