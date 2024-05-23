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БАНКИ ДЛЯ МАССАЖА ПОЛИМЕРНЫЕ большая, №1 - Запорожье (229828) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
146,99
Экономия: -29,69 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (1)
136,50
Экономия: -19,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Ромны, бульв. Шевченко, 7/4
Всего: упаковка (1)
137,50
Экономия: -20,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
130,99
Экономия: -13,69 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
124,99
Экономия: -7,69 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 60-Б
Всего: упаковка (1)
140,99
Экономия: -23,69 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Украинка, ул. Юности, 6
Всего: упаковка (1)
141,99
Экономия: -24,69 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 48
Всего: упаковка (1)
139,50
Экономия: -22,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хотов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
Всего: упаковка (1)
160,99
Экономия: -43,69 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (3)
157,99
Экономия: -40,69 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 28
Всего: упаковка (1)
146,50
Экономия: -29,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 5
Всего: упаковка (1)
139,50
Экономия: -22,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Шалимова Академика, 69
Всего: упаковка (1)
156,50
Экономия: -39,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
Всего: упаковка (1)
143,50
Экономия: -26,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Героев Небесной Сотни, 25
Всего: упаковка (2)
133,50
Экономия: -16,20 грн
117,30 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
Всего: упаковка (1)
134,50
Экономия: -17,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Майборского, 16
Всего: упаковка (1)
129,50
Экономия: -12,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Шевченко Тараса, 19
Всего: упаковка (2)
136,50
Экономия: -19,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Хотин, ул. Хмельницкого Богдана, 15
Всего: упаковка (1)
149,50
Экономия: -32,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 19
Всего: упаковка (1)
139,50
Экономия: -22,20 грн
117,30 грн