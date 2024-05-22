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БАНКИ ДЛЯ МАССАЖА ПОЛИМЕРНЫЕ большая, №1 - Львов (229828) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
165,99
Экономия: -48,69 грн
117,30 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
140,99
Экономия: -23,69 грн
117,30 грн
В других городах:
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Броды, ул. Золотая, 8
Всего: упаковка (1)
138,50
Экономия: -21,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Турка, пл. Шевченко Тараса, 14
Всего: упаковка (1)
151,50
Экономия: -34,20 грн
117,30 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 2/4
Всего: упаковка (2)
161,99
Экономия: -44,69 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 19
Всего: упаковка (1)
139,50
Экономия: -22,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Отыния, ул. Шевченко, 47-А
Всего: упаковка (1)
142,99
Экономия: -25,69 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 4
Всего: упаковка (1)
144,50
Экономия: -27,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Хурсенко Вячеслава, 58
Всего: упаковка (1)
143,99
Экономия: -26,69 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Майборского, 16
Всего: упаковка (1)
129,50
Экономия: -12,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Шевченко Тараса, 19
Всего: упаковка (2)
136,50
Экономия: -19,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Хотин, ул. Хмельницкого Богдана, 15
Всего: упаковка (1)
149,50
Экономия: -32,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарны, ул. Бандеры Степана, 7
Всего: упаковка (1)
146,50
Экономия: -29,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарны, ул. Европейская, 9
Всего: упаковка (1)
139,50
Экономия: -22,20 грн
117,30 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
Всего: упаковка (1)
134,50
Экономия: -17,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Героев Небесной Сотни, 25
Всего: упаковка (2)
133,50
Экономия: -16,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Шалимова Академика, 69
Всего: упаковка (1)
156,50
Экономия: -39,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
Всего: упаковка (1)
143,50
Экономия: -26,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 28
Всего: упаковка (1)
146,50
Экономия: -29,20 грн
117,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хотов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
Всего: упаковка (1)
160,99
Экономия: -43,69 грн
117,30 грн