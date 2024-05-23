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БАНКИ ДЛЯ МАССАЖА ПОЛИМЕРНЫЕ , №2 - Запорожье (167352) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
144,99
Экономия: -21,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
148,50
Экономия: -25,08 грн
123,42 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (2)
145,99
Экономия: -22,57 грн
123,42 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А
Всего: упаковка (1)
80,00
Экономия: -12,20 грн
67,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
Всего: упаковка (1)
150,99
Экономия: -27,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
154,99
Экономия: -31,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (1)
155,50
Экономия: -32,08 грн
123,42 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
139,99
Экономия: -16,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (2)
159,50
Экономия: -36,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (1)
151,99
Экономия: -28,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
138,99
Экономия: -15,57 грн
123,42 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (1)
140,99
Экономия: -17,57 грн
123,42 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Яркая, 19
Всего: упаковка (1)
136,50
Экономия: -13,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
140,99
Экономия: -17,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (1)
157,99
Экономия: -34,57 грн
123,42 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
Всего: упаковка (1)
141,99
Экономия: -18,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
Всего: упаковка (1)
151,50
Экономия: -28,08 грн
123,42 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (1)
144,50
Экономия: -21,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (1)
158,99
Экономия: -35,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (1)
149,99
Экономия: -26,57 грн
123,42 грн