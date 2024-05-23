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БАНКИ ДЛЯ МАССАЖА ПОЛИМЕРНЫЕ , №2 - Одесса (167352) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (2)
150,50
Экономия: -27,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
135,99
Экономия: -12,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16
Всего: упаковка (1)
153,50
Экономия: -30,08 грн
123,42 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Б
Всего: упаковка (1)
149,50
Экономия: -26,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
Всего: упаковка (1)
138,50
Экономия: -15,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Николаев, ул. Чкалова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
159,99
Экономия: -36,57 грн
123,42 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
Всего: упаковка (1)
137,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
Всего: упаковка (1)
162,50
Экономия: -39,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Великовисковский / Вокзальная, 1/103
Всего: упаковка (1)
157,50
Экономия: -34,08 грн
123,42 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
Всего: упаковка (2)
140,99
Экономия: -17,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
Всего: упаковка (1)
138,50
Экономия: -15,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 12
Всего: упаковка (1)
167,50
Экономия: -44,08 грн
123,42 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (7)
140,99
Экономия: -17,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 12-Г
Всего: упаковка (3)
147,50
Экономия: -24,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 6
Всего: упаковка (1)
153,50
Экономия: -30,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ватутино, ул. Юбилейная, 2
Всего: упаковка (1)
159,50
Экономия: -36,08 грн
123,42 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ватутино, ул. Юбилейная, 2
Всего: упаковка (1)
153,99
Экономия: -30,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Л
Всего: упаковка (1)
144,50
Экономия: -21,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
Всего: упаковка (1)
151,50
Экономия: -28,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Лысянка, пл. Мира, 8-А
Всего: упаковка (1)
167,99
Экономия: -44,57 грн
123,42 грн