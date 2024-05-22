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БАНКИ ДЛЯ МАССАЖА ПОЛИМЕРНЫЕ , №2 - Киев (167352) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
156,50
Экономия: -33,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (1)
154,99
Экономия: -31,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
Всего: упаковка (3)
165,50
Экономия: -42,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (1)
150,99
Экономия: -27,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
147,50
Экономия: -24,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 52
Всего: упаковка (1)
156,50
Экономия: -33,08 грн
123,42 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Оболонская, 4
Всего: упаковка (1)
150,50
Экономия: -27,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 7
Всего: упаковка (1)
155,50
Экономия: -32,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 3
Всего: упаковка (1)
152,99
Экономия: -29,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
Всего: упаковка (1)
147,99
Экономия: -24,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
Всего: упаковка (1)
158,99
Экономия: -35,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
Всего: упаковка (2)
159,50
Экономия: -36,08 грн
123,42 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 15 мин
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (3)
105,45 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/1
Всего: упаковка (1)
137,50
Экономия: -14,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
158,50
Экономия: -35,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
Всего: упаковка (2)
148,99
Экономия: -25,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лагерная, 46/48-В
Всего: упаковка (1)
165,99
Экономия: -42,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
Всего: упаковка (1)
155,99
Экономия: -32,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (2)
155,99
Экономия: -32,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 71-Д
Всего: упаковка (1)
165,50
Экономия: -42,08 грн
123,42 грн