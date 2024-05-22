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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ MEDTEXTILE СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 5 м х 12 см 12х120х5, №1 - Киев (844843) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 705 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
209,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
182,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
241,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
238,97 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (2)
182,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
237,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (6)
209,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
182,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
238,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (2)
213,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
243,29
Экономия: -39,32 грн
203,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
239,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
239,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
239,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
242,35
Экономия: -49,56 грн
192,79 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
209,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
194,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
194,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
246,83
Экономия: -56,27 грн
190,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
251,06
Экономия: -69,76 грн
181,30 грн