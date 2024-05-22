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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ MEDTEXTILE СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 4 м х 10 см 02х100х4, №1 - Львов (289996) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
133,55
Экономия: -6,73 грн
126,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (3)
149,08
Экономия: -7,58 грн
141,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
161,48
Экономия: -23,16 грн
138,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (2)
156,01
Экономия: -12,56 грн
143,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
145,85
Экономия: -13,40 грн
132,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
144,49
Экономия: -9,25 грн
135,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
129,93
Экономия: -17,91 грн
112,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
144,51
Экономия: -9,26 грн
135,25 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
Всего: упаковка (2)
162,97
Экономия: -11,88 грн
151,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (2)
158,91
Экономия: -12,29 грн
146,62 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
Всего: упаковка (2)
158,75
Экономия: -11,37 грн
147,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
156,99
Экономия: -9,76 грн
147,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (2)
157,30
Экономия: -16,57 грн
140,73 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (1)
147,50
Экономия: -21,99 грн
125,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 2-А
Всего: упаковка (2)
139,99
Экономия: -14,48 грн
125,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 7-А
Всего: упаковка (2)
158,14
Экономия: -12,73 грн
145,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 94
Всего: упаковка (2)
161,80
Экономия: -17,45 грн
144,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Базарная, 6
Всего: упаковка (1)
145,54
Экономия: -14,39 грн
131,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 34-А
Всего: упаковка (1)
142,37
Экономия: -8,36 грн
134,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Мира, 4-А
Всего: упаковка (1)
150,81
Экономия: -17,75 грн
133,06 грн