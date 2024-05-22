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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ MEDTEXTILE СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 4 м х 10 см 02х100х4, №1 - Киев (289996) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (3)
142,00
Экономия: -11,36 грн
130,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
162,59
Экономия: -29,11 грн
133,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1)
155,57
Экономия: -22,33 грн
133,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 30
Всего: упаковка (1)
119,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 15/1
Всего: упаковка (1)
156,07
Экономия: -11,41 грн
144,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (2)
148,27
Экономия: -26,92 грн
121,35 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
121,50
Экономия: -3,64 грн
117,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
Всего: упаковка (2)
157,70
Экономия: -12,29 грн
145,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Вишняковская, 9
Всего: упаковка (2)
160,80
Экономия: -26,11 грн
134,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
Всего: упаковка (2)
157,31
Экономия: -20,81 грн
136,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Зодчих, 40
Всего: упаковка (2)
158,82
Экономия: -25,34 грн
133,48 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (9)
108,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
Всего: упаковка (2)
137,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Ирпень, ул. Украинская, 83-Б
Всего: упаковка (1)
157,27
Экономия: -11,86 грн
145,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Буча, пер. Тихого Алексы, 4
Всего: упаковка (1)
161,18
Экономия: -17,13 грн
144,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 27
Всего: упаковка (1)
146,97
Экономия: -12,79 грн
134,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 22 мин
Белая Церковь, ул. Гоголя, 18
Всего: упаковка (2)
151,98
Экономия: -13,71 грн
138,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 52 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
Всего: упаковка (2)
159,37
Экономия: -13,35 грн
146,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 167
Всего: упаковка (1)
163,82
Экономия: -10,69 грн
153,13 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 52 мин
Барановка, ул. Первомайская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
137,00
Экономия: -4,11 грн
132,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Конотоп, просп. Мира, 83
Всего: упаковка (1)
142,19
Экономия: -16,21 грн
125,98 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (2)
141,50
Экономия: -4,24 грн
137,26 грн