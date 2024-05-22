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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ MEDTEXTILE СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 3 м х 8 см 02х80х3, №1 - Киев (163955) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 912 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
79,99 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (3)
98,00
Экономия: -21,00 грн
77,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
98,00
Экономия: -21,00 грн
77,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
64,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
84,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
83,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (2)
64,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
83,95 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (3)
98,00
Экономия: -21,00 грн
77,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
79,99 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
64,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (3)
84,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
84,46 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
98,00
Экономия: -21,00 грн
77,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
70,11 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
98,00
Экономия: -21,00 грн
77,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (3)
85,55
Экономия: -8,61 грн
76,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
84,54 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (3)
98,00
Экономия: -21,00 грн
77,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (3)
84,34 грн