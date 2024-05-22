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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ MEDTEXTILE СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 5 м х 8 см 02х80х5, №1 - Киев (163954) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 898 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (70)
161,00
Экономия: -29,00 грн
132,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
161,00
Экономия: -29,00 грн
132,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
110,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
145,18 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
144,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (2)
110,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
144,64 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (3)
161,00
Экономия: -29,00 грн
132,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (2)
143,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
144,81 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (3)
161,00
Экономия: -29,00 грн
132,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
161,00
Экономия: -29,00 грн
132,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (3)
161,00
Экономия: -29,00 грн
132,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (3)
146,24
Экономия: -34,01 грн
112,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
145,05 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (3)
161,00
Экономия: -29,00 грн
132,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
144,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
146,45 грн