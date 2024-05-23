Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ MEDTEXTILE СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ MEDTEXTILE СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 1,5 м х 8 cм 02х80х1,5, №1 - Одесса (163953) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (3)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (1)
46,50 грн
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
47,64 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (2)
46,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (3)
47,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (4)
46,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (2)
47,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
46,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (3)
46,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (3)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (3)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (2)
46,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
46,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
46,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
47,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (1)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 125/3
Всего: упаковка (4)
46,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (2)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн