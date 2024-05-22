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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ MEDTEXTILE СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 1,5 м х 8 cм 02х80х1,5, №1 - Киев (163953) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 296 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (6)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (3)
43,67 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (3)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (4)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (3)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (3)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (3)
43,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (2)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (3)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Здоровая семья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
Всего: упаковка (2)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (3)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (4)
38,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
49,74
Экономия: -6,90 грн
42,84 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
43,00 грн