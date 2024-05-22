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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ MEDTEXTILE СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 1 м х 8 см 02х80х1, №1 - Киев (163952) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 734 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2)
38,00
Экономия: -9,40 грн
28,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
38,00
Экономия: -9,40 грн
28,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
24,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
32,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
32,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (2)
24,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
32,27 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
38,00
Экономия: -9,40 грн
28,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (5)
34,99 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
24,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
32,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (3)
38,00
Экономия: -9,40 грн
28,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
38,00
Экономия: -9,40 грн
28,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
28,81 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (6)
38,00
Экономия: -9,40 грн
28,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (3)
32,85
Экономия: -3,23 грн
29,62 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
32,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (3)
38,00
Экономия: -9,40 грн
28,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
32,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (3)
32,45
Экономия: -6,27 грн
26,18 грн